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بالفيديو: انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا

2 - يوليو - 2021
جانب من الحريق في مصفاة النفط

جانب من الحريق في مصفاة النفط

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اسفر انفجار  في مصفاة “بتروميديا” ​​للنفط بالقرب من مدينة كونستانتا الساحلية شرقي رومانيا عن فقدان شخص واصابة أربعة آخرين بجروح وحروق مختلفة.

ووقع الحادث في مصفاة نفط تعتبر الأكبر في البلاد وواحدة من أكبر المنشآت من نوعها في أوروبا الشرقية، بعد ظهر اليوم الجمعة، ويحاول رجال الإنقاذ احتواء الحريق والعثور على الموظف المفقود، فيما نقل المصابون الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوصت خدمة الطوارئ المحلية المواطنين بمغادرة المنطقة الخطرة خشية حدوث انفجار آخر والتسمم، كما نصحت سكان البلدات المجاورة بالبقاء في منازلهم وعدم فتح النوافذ.

وشاهد آلاف السائحين عمودا أسود من الدخان يتصاعد في السماء فوق المصنع، متجها بفعل الرياح نحو البحر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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