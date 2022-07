بالفيديو: انفجار يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

وقع انفجار قوي الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات، وأصيب أكثر من 20 شخصا ب

وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

Emerging: Injuries reported and several nearby buildings damaged after explosion and fire at chemical factory in Bang Phli Yai, Thailand pic.twitter.com/kD77UDiEyr

— Factal News (@factal) July 4, 2021