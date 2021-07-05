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بالفيديو: انفجار يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

5 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 8:10 صباحًا
انفجار في تايلاند

انفجار في تايلاند

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وقع انفجار قوي  الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات، وأصيب أكثر من 20 شخصا ب

وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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