بالفيديو: انفجار يهز مصنع كيميائيات في تايلاند

وقع انفجار قوي الليلة الماضية فى مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أن حريقا اندلع عقب الانفجار، وتم إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات، وأصيب أكثر من 20 شخصا ب
وقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانغفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว โรงงานสารเคมีระเบิด บ้านอยู่ถนนกาญจนาภิเษก ได้ยินเสียง ดังมาก และบ้านสั่นเลน คลิปจากกล้อง รปภ หน้าหมู่บ้าน pic.twitter.com/zIfjgy1hh4
— Hong (@hongxth) July 4, 2021
Emerging: Injuries reported and several nearby buildings damaged after explosion and fire at chemical factory in Bang Phli Yai, Thailand pic.twitter.com/kD77UDiEyr
— Factal News (@factal) July 4, 2021