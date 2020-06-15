بالفيديو: بواسطة صاروخ “نينجا”.. اغتيال قياديين في “حراس الدين” شمال سوريا

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استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي أمس الأحد قياديين في تنظيم “حراس الدين” التابع لتنظيم القاعدة ما أدى لمقتلهما على الفور.

وقال شهود عيان إن الهجوم الذي وقع في ريف إدلب الشمالي الشرقي، استهدف كلاً من القائد العسكري العسكري لـ “حراس الدين” خالد العاروري المعروف بـ “أبو القسام الأردني” و”بلال الصنعاني” مسؤول “جيش البادية”، بينما أصيب ثالث يحمل الجنسية السورية.

وتحدثت مصادر عن أن الطائرة المسيّرة هي من طراز “MQ-9 Reaper” استهدفت سيارة الصنعاني بصاروخ “نينجا” الأميركي، والذي يُعرف برمز “R9x”، وهو مصمم لاختراق الأهداف بالاعتماد على 6 شفرات حادة، دون حدوث أي انفجار.

الجدير بالذكر أن عملية الاستهداف أتت بعد يوم واحد من إعلان فصائل معارضة تشكيل تحالف جديد في منطقة إدلب بقيادة “حراس الدين” وفصائل أخرى تشكلت حديثاً، قادتها كانوا جزءاً من (هيئة تحرير الشام).

وسبق لقوات التحالف أن استهدفت قادة في التنظيم خلال العامين الماضيين، وآخرها في كانون أول/ديسمبر الماضي عندما قتل القيادي في “حراس الدين” أبو خديجة الأردني جراء هجوم مماثل شمال إدلب.