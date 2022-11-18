بالفيديو: تظاهرات إيران تتصاعد والمحتجون يشعلون النيران في منزل الخميني

لا تزال الاحتجاجات في إيران مستمرة على الرغم من محاولات قمعها.

وفي هذا المجال، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في منزل عائلة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، وقال نشطاء إن المحتجين أضرموا النار فيه.

بدورها، نفت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء احتراق منزل الخميني وقالت إن عدداً قليلاً من الناس تجمعوا خارجه.

وتظهر المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاج عشرات الأشخاص عندما اندلعت النار في أحد المباني.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير المقاطع. وقال حساب (1500 تصوير) النشط على تويتر إن الحادث وقع مساء أمس الخميس في بلدة خمين مسقط رأس الزعيم الإيراني الراحل جنوبي العاصمة طهران. والمنزل تم تحويله إلى متحف.

وقالت وكالة تسنيم إن “التقارير كاذبة. أبواب منزل الخميني مفتوحة للجمهور”.

ِأضرم محتجون إيرانيون غاضبون في مدينة "خمين" وسط البلاد، النار في منزل الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في #إيران مساء الخميس. وجعلت طهران من المنزل متحفا يزوره مؤيدو النظام خلال السنوات الماضية. pic.twitter.com/HK5IuEhl5x — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 18, 2022