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بالفيديو: حالة أمنية خطيرة... دعوات لإغاثة أهالي مهاباد من اعتداءات الأمن الإيرانية

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 9:45 صباحًا
مهاباد إيران

مهاباد إيران

إيران إنترناشونال
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دعا ناشطون كل الشعب الإيراني إلى مساعدة أهالي مهاباد، بعد ورود أنباء عن الهجوم العنيف لقوات الأمن على المتظاهرين في ‏مهاباد، شمال غربي إيران، واستمرار إطلاق النار في هذه ‏المدينة.‏

وأظهرت مقاطع الفيديو سماع إطلاق نار مستمر في عدة مناطق من مهاباد، فيما تشير التقارير إلى حالة أمنية خطيرة وانقطاع ‏الإنترنت والكهرباء في بعض أجزاء من المدينة. كما أن العدد الدقيق للقتلى والجرحى غير متوفر حتى الآن.‏

وقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن أهالي مهاباد قد أقاموا خنادق واحتموا بها لمقاومة قوات القمع خلال ‏الانتفاضة ضد نظام الجمهورية الإسلامية.‏

وبالتزامن مع انتشار نبأ القمع الدموي لانتفاضة مهاباد، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في واشنطن أمام البيت الأبيض عند ‏منتصف الليل وطالبوا بالتحرك الفوري لمنع القمع العنيف لأهالي مهاباد.‏

وأعلنت منظمة “هنغاو” لحقوق الإنسان في رسالة، أن “نظام الجمهورية الإسلامية ينوي ارتكاب مجزرة أخرى في كردستان، لا ‏تصمتوا، هذه المرة ، كونوا صوت مهاباد”.‏

وفي غضون ذلك، يستمر القمع الدموي للاحتجاجات في المدن الكردية الأخرى.‏

وبحسب مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى “إيران إنترناشيونال”، فقد اقتحمت القوات القمعية، مساء أمس السبت، فيلاشهر سنندج ‏بسيارات خاصة وأطلقت النار على منازل المواطنين. وكانت هذه القوات ترتدي ملابس مدنية وأقنعة بيضاء.‏

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