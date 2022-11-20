بالفيديو: حالة أمنية خطيرة... دعوات لإغاثة أهالي مهاباد من اعتداءات الأمن الإيرانية

دعا ناشطون كل الشعب الإيراني إلى مساعدة أهالي مهاباد، بعد ورود أنباء عن الهجوم العنيف لقوات الأمن على المتظاهرين في مهاباد، شمال غربي إيران، واستمرار إطلاق النار في هذه المدينة.
وأظهرت مقاطع الفيديو سماع إطلاق نار مستمر في عدة مناطق من مهاباد، فيما تشير التقارير إلى حالة أمنية خطيرة وانقطاع الإنترنت والكهرباء في بعض أجزاء من المدينة. كما أن العدد الدقيق للقتلى والجرحى غير متوفر حتى الآن.
وقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن أهالي مهاباد قد أقاموا خنادق واحتموا بها لمقاومة قوات القمع خلال الانتفاضة ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وبالتزامن مع انتشار نبأ القمع الدموي لانتفاضة مهاباد، تجمع عدد من الإيرانيين الذين يعيشون في واشنطن أمام البيت الأبيض عند منتصف الليل وطالبوا بالتحرك الفوري لمنع القمع العنيف لأهالي مهاباد.
وأعلنت منظمة “هنغاو” لحقوق الإنسان في رسالة، أن “نظام الجمهورية الإسلامية ينوي ارتكاب مجزرة أخرى في كردستان، لا تصمتوا، هذه المرة ، كونوا صوت مهاباد”.
وفي غضون ذلك، يستمر القمع الدموي للاحتجاجات في المدن الكردية الأخرى.
وبحسب مقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى “إيران إنترناشيونال”، فقد اقتحمت القوات القمعية، مساء أمس السبت، فيلاشهر سنندج بسيارات خاصة وأطلقت النار على منازل المواطنين. وكانت هذه القوات ترتدي ملابس مدنية وأقنعة بيضاء.
#ااحتجاجات_إيران
تتحدث التقارير عن دخول القوات العسكرية الإيرانية بالدبابات والمدرعات مدينة #مهاباد لسحق الاحتجاجات هناك.
هذا الحدث يأتي بعد حديث المرشد علي خامنئي اليوم، عن ضرورة إنهاء الاحتجاجات في البلاد(سحق الثوار)..! pic.twitter.com/tFr0KJKZcR
— Jamal-Obeidi (@jamalnaeem) November 19, 2022