بالفيديو.. "حماس" تُطلق سراح مستوطنة إسرائيليّة وطفليها

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق سراح مستوطنة إسرائيليّة وطفليها، بعد احتجازهم في قطاع غزة لأيام.

وأظهر المقطع، وكذلك الصورة، المستوطنة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مقاتلون من القسام.

وترك مقاتلو القسام المستوطنة الإسرائيلية تدخل إلى السياج، قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير.

وجرى إطلاق المستوطنة والطفلين في منطقة كيبوتس حوليت. لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة جرت بالتنسيق مع أي جهة.