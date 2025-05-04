مشاهد لانفجارات تهز صباح تل أبيب.. ماذا في التفاصيل؟

سقوط صاروخ باليستي أطلق من اليمن في مطار بن غوريون في تل أبيب

سقط صاروخ باليستي أطلق من اليمن على مطار بن غوريون في تل أبيب، وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار يوم الأحد 4\5\2025 إنه تلقى تقارير عن سقوط مقذوف في وسط إسرائيل وذلك بعد أن ذكر قبل قليل أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن ويعمل على اعتراضه.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، وقال الجيش إنه تمت محاولات الاعتراض وإن نتائج تلك المحاولات قيد المراجعة.

وفيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني انه يبدو أن ما حصل في مطار “بن غوريون” هو فشل لمنظومة الدفاع الجوي أو أن شظية كبيرة من صواريخ الاعتراض سقطت في المنطقة‎

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن ان منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، فيما أكد شهود عن سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون.

من ناحيتها قالت القناة 13، ان قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي تفتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون