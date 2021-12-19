بالفيديو: ضرب رجل هندي حتى الموت داخل معبد تاريخي للسيخ

تعرض رجل للضرب حتى الموت في مدينة أمريتسار شمال الهند بشبهة محاولته تدنيس المعبد الذهبي التاريخي، أحد أكثر المزارات السيخية قدسية.

وحدثت الواقعة خلال وقت الصلوات المسائية اليومية أمس السبت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، حيث قفز الرجل فوق حاجز داخل قدس الأقداس الداخلي وحاول انتزاع سيف كان محفوظا بالقرب من غورو غرانث صاحب، كتاب السيخ المقدس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا داخل المعبد يندفعون لإيقافه.

وقالت الشرطة لتلفزيون “نيودلهي” إن الرجل قتل بعد الحادث وأنهم كانوا يفحصون لقطات كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة للحصول على مزيد من المعلومات.

وأوضح نائب مفوض شرطة أمريتسار، بارميندر سينغ باندال للقناة التلفزيونية أن “الرجل الذي يتراوح عمره بين 20 و25 عاما كان يربط رأسه بقطعة قماش صفراء وقفز على الحاجز بعدها احتجزه الناس بداخله ورافقوه إلى الممر حيث كانت هناك مشاجرة عنيفة مات على أثرها”.

وأدان رئيس وزراء ولاية البنجاب، حيث تقع أمريتسار، الحادث بشدة ووصفه بأنه “أسوأ عمل شنيع لمحاولة تدنيس المقدسات”، بحسب منشور لمكتبه على “تويتر” مساء أمس السبت.