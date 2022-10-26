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بالفيديو.. عمال مصفاة نفط في طهران يبدؤون إضرابهم

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2022 10:50 صباحًا
عمال مصفاة نفط في طهران يبدؤون إضرابهم

عمال مصفاة نفط في طهران يبدؤون إضرابهم

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بدأ عمال مصفاة نفط في طهران إضرابا عن العمل اليوم (الأربعاء 26-10-2022)، بعد 40 يوما من وفاة مهسا أميني في الحجز لدى الشرطة، حسبما أظهر مقطع فيديو نشره حساب (تصوير1500) الذي يحظى بمتابعة كبيرة على تويتر.

في سياق متصل، قال منظمة “هنغاو” الإيرانية لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في الشوارع خشية انطلاق مظاهرات في ذكرى أربعينية مقتل الشابة مهسا أميني، خاصة بعد الدعوات التي اطلقها النشطاء لإضرابات ومظاهرات حاشدة.

وينتظر ألا تقتصر الاحتجاجات على مدينة سقز، وأن تتعداها إلى مختلف المدن الإيرانية التي انتشرت فيها الاحتجاجات منذ مقتل أميني.

هذا وتظاهر طلاب في جامعات في مختلف أنحاء إيران، الثلاثاء، رغم القمع الذي يتعرضون له. وهتف طلاب في جامعة الشهيد جمران في الأهواز (جنوب غرب): “قد يموت طالب لكنه لن يقبل الإذلال”.

وتبرز الشابات والتلميذات في واجهة التظاهرات التي تلت وفاة أميني الشهر الماضي، بعد توقيفها لانتهاكها المفترض لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتوفيت الشابة أميني (22 عاماً) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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