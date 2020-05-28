بالفيديو: عناصر ميليشيات إيرانية في سوريا تعتدي على ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز

إجرام المليشيات التابعة لإيران في سوريا يزداد إجراماً كلما زاد في عمر الحرب يوماً، ولم يسلم منهم لا الأحياء ولا الأموات في قبورهم.

وفي جديد التعديات، قام عناصر مليشياوية تابعة لإيران بنبش ضريح يُعتقد أنه للخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز، وقاموا بنقل محتوياته إلى جهة مجهولة، وذلك في ثاني إساءة للضريح خلال أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول، الأربعاء 27 مايو/أيار 2020.

وأظهرت تسجيلات مصوَّرة نشرتها صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 26 مايو/أيار 2020، أظهرت قيام تلك الميليشيات بنبش الضريح الواقع في قرية “الدير الشرقي” التابعة لمدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب.

كما انتشرت تسجيلات مصوَّرة تُظهر الضريح فارغاً من محتوياته، دون معلومات عن المكان الذي نقلت إليه، وكانت قوات النظام قد أضرمت النار في محيط الضريح لدى سيطرتها على قرية الدير الشرقي، في فبراير/شباط من العام الجاري؛ ما تسبب بأضرار مادية فيه.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها نبش القبور في سوريا، إذ أظهرت مقاطع فيديو عدة قيام قوات تابعة لنظام بشار الأسد بفتح قبور الموتى والإساءة إليها ولما فيها، في مناطق دخلوها بعد معارك مع المعارضة.

كان أحد المقاطع المصورة التي نُشرت، في فبراير/شباط 2020، من قرية خان السبيل بمحافظة إدلب، قد أظهرت جنوداً للنظام داخل مقبرة، وظهر فيها جندي يقول وهو يهدم القبور: “لقد وعدتكم، قلت إنني سآتي إلى مقابرهم، وها قد أتيت ووفيت بوعدي وهدمت مقابرهم، والآن جاء الدور لعظامهم”.

أثار هذا المقطع ومقطع الإساءة لقبر الخليفة عمر بن العزيز غضباً واستنكاراً من سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجموا إيران التي تتحكم في العديد من الميليشيات في سوريا، وحملوها مسؤولية الإساءة لحرمة الموتى.

من هو عمر بن عبدالعزيز؟

هو ثامن الخلفاء الأمويين، ويعود نسبه من طرف أمه إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقب عمر بن عبدالعزيز بخامس الخلفاء الراشدين لتمسكه بإقامة العدل خلال فترة خلافته التي استمرت عامين و5 أشهر.

تميزت خلافة عمر بن عبدالعزيز بعدد من المميزات، منها: العدلُ والمساواة، وردُّ المظالم التي كان أسلافه من بني أمية قد ارتكبوها، وعزلُ جميع الولاة الظالمين ومعاقبتُهم، كما أعاد العمل بالشورى، ولذلك عدَّه كثير من العلماء خامس الخلفاء الراشدين، كما اهتم بالعلوم الشرعية، وأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف.

استمرت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، حتى قُتل مسموماً سنة 101هـ، فتولى يزيد بن عبدالملك الخلافة من بعده.

يقع ضريح عمر بن عبدالعزيز في قرية دير شرقي، الواقعة شرق مدينة معرة النعمان، التابعة لمحافظة إدلب، والضريح موجود ببناء قديم يعود إلى العهد المملوكي، وقد ظل يعاني الإهمال حتى تسعينات القرن الماضي، عندما قامت وزارة الآثار والمتاحف (وبجهود من أمين متحف معرة النعمان الباحث كامل شحادة) بتأهيل البناء بالكامل وبناء قبة تكريمية فوق باحة الضريح.