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بالفيديو.. كيف ترك الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي ؟

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 6:54 مساءً
مستشفى الشفاء غزة

مستشفى الشفاء غزة

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بعد نحو 15 يوماً على اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 1\4\2024 مخلفة مئات الشهداء ودمارا واسعا في المبنى.

فكيف بدا المجمع من الداخل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه؟

فقد انتشرت كثير من مقاطع الفيديو التي تظهر الدمار والخراب في محيط المجمع وداخله، وأظهرت المقاطع الدمار الواسع الذي خلفه الاقتحام الإسرائيلي لمبنى الجراحات التخصصي، وكيف أن جميع الجدران فيه تم تدميرها وتكسير جميع المعدات الطبية في داخله.

كما أظهرت مقاطع أخرى تم تداولها على منصات التواصل خروج معظم أقسام المستشفى عن الخدمة بعد تعرضها للتخريب والحرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب فجر اليوم.

وانتشرت لقطات من الأعلى تظهر كيف دمر جنود الاحتلال جميع مباني المجمع والمباني المحيطة به، وكيف جرفوا أيضا ساحته والشوارع الخارجية.

ونشرت صفحات محلية فلسطينية صورا لمجمع الشفاء قبل وبعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي وتخريبه وإخراجه عن الخدمة.

    المصدر :
  • وكالات

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