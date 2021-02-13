برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو.. لحظات ترصد وقوع الزلزال القوي في شرق اليابان

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 7:31 مساءً
زلزال قوي يضرب شرق اليابان

زلزال قوي يضرب شرق اليابان

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع “إيرثكويك كاغنيتيود”.

يذكر أن اليابان تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس وزراء الداخلية العرب
    مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجمات الحوثي “الإرهابية” على المنشآت السعودية
    العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها أمام الدولار
    العملة الإيرانية تهوي من جديد.. الدولار يتجاوز 260 ألف ريال مساء السبت
    مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية
    مجلس الشيوخ يحسم الجدل.. ترامب غير متهم بأحداث الكونغرس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أنهار من الذهب في الأمازون
    بالصور: أنهار من الذهب في الأمازون.. “ناسا” تكشف ما يحدث
    إيفانكا ترامب
    شاهدوا إيفانكا ترامب على شاطئ ميامي … كما لم ترونها من قبل
    الدولار
    دولار السوق السوداء ثابت… والأزمة الاقتصادية إلى مزيد من التفاقم