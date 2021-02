بالفيديو.. لحظات ترصد وقوع الزلزال القوي في شرق اليابان

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق اليابان.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وأضافت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 7 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال مدمر، ويسبب أضرارا هائلة في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع “إيرثكويك كاغنيتيود”.

يذكر أن اليابان تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

وكان زلزال مدمر بقوة 9 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا شرق مياغي، في عام 2011، ما أدى الى تشكل موجة تسونامي هائلة تسببت بدمار كبير، ومقتل 16 ألف شخص على الأقل.

RAW: A strong earthquake with a magnitude of 7.1 hit off the coast of eastern Japan, shaking buildings and triggering widespread power blackouts. pic.twitter.com/5GMK0R0MpT

— DW News (@dwnews) February 13, 2021