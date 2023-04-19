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بالفيديو.. مخزن أسلحة للدعم السريع في قبضة الجيش السودانيّ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 8:02 مساءً
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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كشف الجيش السوداني عن صور لسيطرته على مخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع في مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

ونشر الجيش فيديو يُظهر كميات كبيرة من الذخيرة الثقيلة والخفيفة والصواريخ التابعة لقوات الدعم السريع باتت في قضبته.

جاء ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية يوم السبت الماضي، سيطرتها على القاعدة الجوية في جبل أولياء، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين القوات السودانية وقوات الدعم.

ونشرت قوات الدعم السريع السودانية حينها فيديو من داخل القاعدة الجوية في جبل أولياء، الذي يحتوي على العديد من الطائرات الحربية التي تبدو معطوبة.

تبادل اتهامات وانهيار الهدنة

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، الاتهامات، بشأن انهيار الهدنة المقترحة من واشنطن. وبدأت الاشتباكات العنيفة في العاصمة بعد ساعات قليلة من دخول هدنة الـ 24 ساعة حيز التنفيذ مساء أمس الثلاثاء، فيما تبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

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