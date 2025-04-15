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بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان

منذ 5 دقائق
الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي

الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي

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انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، للدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي، المشارك في المفاوضات وهو يسرق قلم ذهبي فاخر تبلغ قيمته أكثر من 14 ألف دولار أمريكي.

هذه الحادثة أثارت موجة من الجدل والاستياء في الأوساط الدبلوماسية، وبحسب التفاصيل التي تسربت إلى وسائل الإعلام، فقد اختفى القلم بعد انتهاء إحدى جلسات التفاوض الرسمية، قبل أن تظهر كاميرات المراقبة قيام غريب آبادي بأخذ القلم دون إذن، الأمر الذي اعتبر تصرفا غير لائق على الإطلاق في الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية الدولية.

وبحسب المعلومات تحول الحادث إلى خلاف دبلوماسي محدود بين سلطنة عمان وإيران، ما دفع السفارة الإيرانية في مسقط إلى تقديم اعتذار رسمي عن التصرف الذي وصفته بـ”غير المقبول والفردي”، مؤكدة أنه لا يعكس نهج الدبلوماسية الإيرانية أو احترامها للدولة المضيفة.

ووفقا لمصدر دبلوماسي عماني، فقد تمت إعادة القلم لاحقا، بينما لم تعرف بعد ما إذا كانت السلطات الإيرانية ستتخذ أي إجراء تأديبي بحق غريب آبادي، الذي يشغل منصبا رفيعا كمندوب دائم سابق لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورغم كل هذه المعلوات والفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل، نفت إيران، الثلاثاء، ما تم تداوله عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة أحد أعضاء وفدها المفاوض قلماً مطلياً بالذهب خلال الجولة الأولى من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي جرت السبت الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

    المصدر :
  • وكالات

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