بالفيديو: مسيرات احتجاجية في إيران... "هذا العام عام الدم سيسقط فيه خامنئي"

في استمرار للتظاهرات التي تفجرت في إيران إثر مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، تجددت ليل الجمعة السبت المسيرات الاحتجاجية في بعض المناطق.

فقد خرجت مجموعة من المحتجين ليلاً في منطقة “فرديس” بمدينة كرج، غربي العاصمة، مرددين هتاف “هذا العام عام الدم.. سيسقط فيه خامنئي”.

كذلك، هتف المتظاهرون بحي “جيتكر” في طهران الشعار عينه، صارخين في الشوارع ليلاً “هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي”، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

أتى ذلك، بعيد استنفار أمني في بعض المناطق الكردية التي شهدت في الآونة الأخيرة توتراً كبيرا مع تواصل التظاهرات فيها بشكل مستمر.

فضمن حملة تهدف لاحتواء الاحتجاجات، أعلن الحرس الثوري أمس تعزيز وجوده العسكري في تلك المناطق الكردية المضطربة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل عشرات الأشخاص يتظاهرون في مناطق لأقلية البلوخ في الجنوب الغربي، والشرقي.

فيما أطلقت القوى الأمنية النار على المتظاهرين في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرق البلاد، وأظهرت بعض الفيديوهات عدد من المحتجين يركضون بحثا عن مكان يحتمون فيه من الرصاص.