بالفيديو.. ممثلة ايرانية تتحدى السلطة وتعلن عن دعم الثورة والشعب

لايزال الشارع الايراني مشتعل وذلك على اثر وفاة الشابة مهسا اميني التي قتلت على يد شرطة الاخلاق بعد ثلاثة ايام على اعتقالها بسبب ملابسها.

في حين تتواصل الاحتجاجات في الشوارع رغم حملة الاعتقالات والقمع التي تستخدمها السلطات لمواجهة المتظاهرين، من بينها اطلاق الرصاص الحي وصولاً الى الاعدام لمجرد التظاهر.

وادت التظاهرات الى قتل العشرات وتم اعتقال ما لا يقل عن 14170 شخصا، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

إلا أنه رغم الترهيب والوعيد، لا يزال الآلاف في البلاد متمسكين بالدعوة للتظاهر، تنديداً بنظام الحكم، وقد انضم للمتظاهرين العديد من الفنانين من ممثلين ومغنين ومخرجين إلى أبطال الرياضة بشتى المجالات.

ففي فيديو قصير نشرته على خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، ظهرت الممثلة الإيرانية، هنكامه قاضياني بلا حجاب، في رسالة تحد للسلطات.

وكتبت الفنانة الحاصلة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتا Crystal Simorgh، في تعليق على المقطع المصور “ربما هذه آخر مشاركة لي على صفحتي”.

كما أضافت: “من هذه اللحظة فصاعدًا، مهما حدث لي، فاعلموا أنني مع الشعب الإيراني حتى أنفاسي الأخيرة”، في إشارة ربما لإمكانية اعتقالها كما حصل مع العديد من الفنانين الذين ظهروا سابقا على وسائل التواصل، معلنين تأييدهم لمطالب الشباب في البلاد.

بدورها، نشرت فرزانه جمامي مدربة فريق “كنكو” لكرة السلة للسيدات في إيران، صورة جماعية لها ولاعبات فريقها بدون حجاب، وكتبت في تعليق على حسابها في انستغرام: “علمي ابنتك أنكِ ذات قيمة ولا يمكن تعويضك، لا تخفي نفسك.. قاومي”.

وكان العديد من الفنانين، من بينهم مغني الراب توماج صالحي، تعرضوا للاعتقال، حيث يواجه عقوبة الإعدام، لمجرد إعلانه تأييد التظاهرات التي عمت البلاد منذ 16 سبتمبر إثر مقتل الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها في طهران من قبل الشرطة الدينية.

نشرت الفنانة الإيرانية، "هنكامه قاضياني" هذا الفيديو على صفحتها في إنستغرام دون حجاب وكتبت: "ربما هذه آخر مشاركة لي على صفحتي. من هذه اللحظة فصاعدًا، مهما حدث لي، فاعلموا أنني مع الشعب الإيراني حتى أنفاسي الأخيرة".#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/nf15LYZeZ4 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 19, 2022