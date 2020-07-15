بالفيديو والصور.. انفجار ضخم في مستودع للذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية”

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قال شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن انفجارا ضخماً وقع في مستودع ذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى “مجرجع” وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.

وتلا ذلك سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة، وفق أفاد شهود عيان مدنيون

وأشارت مصادر أخرى لـRT إلى أن مقاتلة من طراز F-16 قادمة من جهة الغرب، حلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق.

هذا ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.