بانتظار إشارات باول.. الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة سبتمبر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية التي قد تقدم مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3326.35 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى3368.80 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية لعب دورا مهما في التراجع الحالي للذهب، إذ أن صعود الدولار يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار لقرب أعلى مستوى له في أسبوعين معتقليص المتعاملين توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع أسواق العقود الآجلة بواقع71 بالمئة خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

وبدا مسؤولو مجلس الاحتياطي أمس الخميس غير متحمسين لفكرة خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون خطاب باول الذي سيلقيه اليوم الجمعة في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

ويتمثل التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي في أنه رغم وجود مؤشرات على ضعف سوق العمل، فإن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف المركزي البالغ اثنين بالمئة ويمكن أن يرتفع بسبب زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها إدارة ترامب.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي بأكبر معدل في ثلاثة أشهر تقريبا، في حين بلغت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع السابق أعلى مستوى لها في ما يقرب من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار ضعف سوق العمل في أغسطس آب

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.03 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1343.80 دولار،وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1112.85 دولار.