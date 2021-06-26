بايدن: الحكم الصادر بحق قاتل فلويد "عادل"

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على الحكم القضائي الصادر بحق ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق، المتهم بمقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

ووصف بايدن الحكم بالسجن على ضابط شرطة سابق في مينيابوليس بتهمة قتل جورج فلويد، العام الماضي، بأنه “عادل”.

وقال بايدن بعد أن حكم قاضٍ على ديريك شوفين بالسجن 22 عاما ونصف عام بتهمة القتل “لا أعرف كل الظروف التي أُخذت في الاعتبار، لكن (الحكم) يبدو لي عادلا”.

وأُدين شوفين، في أبريل الماضي، بتهمة قتل فلويد. وينتظر ثلاثة شرطيين سابقين آخرين المحاكمة في تهمتي المساعدة والتحريض على القتل.

وأثار مقتل فلويد خنقا بطريقة وحشية على يد الشرطة أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

ولم تقتصر الاحتجاجات بشأن مقتل فلويد ووحشية الشرطة على الولايات المتحدة، بل طالت دولا أخرى حول العالم، معظمها كانت أوروبية.

وقال القاضي في محكمة مينيابوليس، بيتر كاهيل، أثناء إعلان العقوبة، إن “الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف”، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه “الرأي العام”، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

ورحب محامي عائلة فلويد بالحكم الصادر بحق شوفين، معتبرا أنه يساهم في “مصالحة” الأمة.

وقال بن كرومب عبر تويتر إن “هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين”.