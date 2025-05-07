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بايدن: السماح لبوتين بالتمدد لن يُشبع طموحه التوسعي

منذ 12 دقيقة
بايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي (DNC) في شيكاغو -رويترز

بايدن في المؤتمر الوطني الديمقراطي (DNC) في شيكاغو -رويترز

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قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إن ضغوط خليفته دونالد ترامب على أوكرانيا للتخلي عن أراض لصالح روسيا هي شكل من أشكال “الاسترضاء الحديث” التي لن تشبع موسكو أبدا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثت اليوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن أوكرانيا جزء من “روسيا الأم” واعتبر أن “أي شخص يعتقد أنه سيكف عن هذا فهو أحمق”.

وأضاف “لا أفهم كيف يظن الناس أننا إذا سمحنا لديكتاتور، بلطجي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أرض لا تخصه فإن ذلك سيشبعه… لا أفهم على الإطلاق”.

وعبر أيضا عن قلقه من أن “أوروبا سوف تفقد الثقة في أمريكا وقيادتها”.

وتابع بالقول إن قادة أوروبا “يتساءلون: ماذا أفعل الآن؟… هل يمكنني الاعتماد على الولايات المتحدة؟”.

    المصدر :
  • رويترز

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