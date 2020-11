بايدن: انتخبوا… هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الضوء أقوى من الظلام

غرّد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، عبر “تويتر: قائلاً: “هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الحب أقوى من الكراهية، الأمل أقوى من الخوف، الضوء أقوى من الظلام”.

Love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. Light is more powerful than dark.

وفي تغريدة اخرى توجه الى من لم ينتخب بعد بالقول” الوقت ينفد لإسماع صوتك في هذه الانتخابات. إذا لم تقم بالتصويت حتى الآن ، فانتقل إلى http://iwillvote.com/locate للعثور على مكان الاقتراع والتوجه إليه في أقرب وقت ممكن”.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020