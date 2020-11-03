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بايدن: انتخبوا… هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الضوء أقوى من الظلام

منذ 46 دقيقة
مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جون بايدن

مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جون بايدن

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غرّد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، عبر “تويتر: قائلاً: “هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الحب أقوى من الكراهية، الأمل أقوى من الخوف، الضوء أقوى من الظلام”.

وفي تغريدة اخرى توجه الى من لم ينتخب بعد بالقول” الوقت ينفد لإسماع صوتك في هذه الانتخابات. إذا لم تقم بالتصويت حتى الآن ، فانتقل إلى http://iwillvote.com/locate للعثور على مكان الاقتراع والتوجه إليه في أقرب وقت ممكن”.

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