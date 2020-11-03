بايدن: انتخبوا… هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الضوء أقوى من الظلام

غرّد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، عبر “تويتر: قائلاً: “هذه هي اللحظة التي نثبت فيها أن الحب أقوى من الكراهية، الأمل أقوى من الخوف، الضوء أقوى من الظلام”.

This is our moment to prove that: Love is more powerful than hate.

Hope is more powerful than fear.

Light is more powerful than dark. Vote before polls close: https://t.co/eoxT07d7QB — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

وفي تغريدة اخرى توجه الى من لم ينتخب بعد بالقول” الوقت ينفد لإسماع صوتك في هذه الانتخابات. إذا لم تقم بالتصويت حتى الآن ، فانتقل إلى http://iwillvote.com/locate للعثور على مكان الاقتراع والتوجه إليه في أقرب وقت ممكن”.