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بايدن: بوتين تسبب بألم للشعب الأوكراني… والأسابيع المقبلة صعبة

25 - فبراير - 2022
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسبب بألم كبير للشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون صعبة على الشعب الأوكراني.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “رأينا بالفعل تأثير إجراءاتنا على العملة الروسية التي هوت في وقت مبكر اليوم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق”.
وأضاف: “سوق الأسهم الروسية هبطت اليوم وسعر اقتراض الحكومة الروسية قفز أكثر من 15 في المئة”.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح بايدن أنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إدارته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.

“التاريخ سيحكم على بوتين”
وقال إن “العالم كله يشاهد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا سنخرج من هذه الأزمة مع الحلفاء أكثر قوة”، وأردف يقول إن التاريخ سيحكم على الرئيس بوتين، وإنه لا يوجد لديه أي خطط للحديث مع الرئيس بوتين.

وأكد بايدن أن أثر العقوبات على روسيا سيستغرق وقتا وأنه إذا لم يتوقف بوتين فالعقوبات ستزداد قوة، ولافتا إلى أنه لدى الرئيس الروسي طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفياتية.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

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