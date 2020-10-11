بايدن: سأخسر الانتخابات أمام ترامب بـ”طريقة وحيدة”

قال مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، السبت، أن “الطريقة الوحيدة” التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب هي من خلال “المغالطة”.

وشجع بايدن الناخبين المحتملين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، قائلا لهم: “تأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي نخسر بها ذلك هي من خلال المغالطة”.

وأشار إلى ما وصفه بـ”محاولات ترامب لتثبيط التصويت” بما في ذلك التشكيك في أمن التصويت عبر البريد، ومحاولات التشجيع على الترهيب المحتمل لمراقبي الانتخابات الجمهوريين.

وحول قبول النتيجة، قال بايدن للصحفيين قبل مغادرته الولاية، إن تصريحاته “أخرجت قليلا من سياقها”، مضيفا: “سأقبل نتيجة هذه الانتخابات”.

وكان بايدن قد صرح من قبل بأن أكثر ما يقلقه هو محاولة ترامب “سرقة” الفوز.

وجندت حملته مئات المحامين والمتطوعين لمنع الفوضى في يوم الانتخابات، واتهمت حملة ترامب بايدن بـ”الكذب وإثارة المخاوف”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق، أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، حتى لو خسر، وذلك ردا على خصمه بايدن الذي ألمح لإمكانية رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز: “إذا لم أفز فإنني سأقبل وسأمضي قدما، وأفعل أمورا أخرى”.

ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.