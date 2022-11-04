بايدن: لا تقلقوا... سنحرر إيران!‏

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن “بتحرير” إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريباً في تحرير ‏أنفسهم‎.‎

وأضاف بايدن خلال حملة انتخابية واسعة النطاق في كاليفورنيا، بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين ‏الإيرانيين: “لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريباً”.‏

ولم يسهب بايدن في الكلام، كما لم يحدد الإجراءات الإضافية التي سيتخذها خلال التصريحات التي ألقاها في كلية ميراكوستا بالقرب ‏من سان دييجو‎.‎

ولم يرد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق‎.‎

واندلعت احتجاجات على مدى سبعة أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة ‏الأخلاق الإيرانية لها‎.‎

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 أيلول تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على ‏الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979‏‎.‎

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب ‏إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات‎.‎

وبدأت إيران للتو فترة مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنوياً في شهر آذار من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين ‏الجنسين وتمكين المرأة‎.‎