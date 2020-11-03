قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الثلاثاء، إنه لن يلتزم بخطة ما إذا لم يتم توضيح نتائج الانتخابات بحلول نهاية ليلة الثلاثاء، حيث أخبر المراسلين في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، أنه سيدلي بتصريحات عندما يكون جاهزًا.

وقال بايدن: “هناك الكثير في اللعب الآن … سنرى. إذا كان هناك شيء نتحدث عنه الليلة، فسأتحدث عنه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأنتظر حتى يتم عد الأصوات في اليوم التالي”.

وعندما سُئل عما إذا كان يخطط للرد إذا أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه قبل أن تتضح النتائج، قال بايدن إنه لا يشعر بالمسؤولية عن ضرورة الرد، مضيفًا: “الأمر يعتمد على ما يقوله وكيف يقول ذلك”.

وقال بايدن “لا يمكن للرؤساء تحديد الأصوات التي تم احتسابها أو التي لم يتم احتسابها، وكما تعلمون، فإن الناخبين هم من يحددون من هو الرئيس… بغض النظر عما يفعله أو ما يقوله، سيتم عد الأصوات”.

كما قال نائب الرئيس السابق إنه كان “مؤمنًا بالخرافات” بشأن توقع نتيجة الانتخابات، لكنه قال إنه لا يزال “متفائلاً”، مُعربًا عن ثقته في إقبال الناخبين “الساحق” بين التركيبة السكانية والولايات الرئيسية.

ولدى سؤاله عما إذا كان واثقًا من أنه على طريق الفوز، قال بايدن: “حسنًا ، لا أعرف”.

“على سبيل المثال … دخلت فلوريدا وفزت، لقد انتهى الأمر. انتهى. إذا لم تأت فلوريدا، وكما تعلم، ما يحدث هو أن التصويت المبكر يحدث، وستحقق بعض الولايات الأخرى أداءً جيدًا”، قال بايدن: “نحن سنعيد إنشاء هذا الجدار الأزرق (في إشارة إلى الحزب الديمقراطي).. أشعر بالرضا عن ذلك”.

على الرغم من عدم يقينه، بدا بايدن محيرًا من أن الولايات الحمراء التقليدية، مثل تكساس، قد تكون جاهزة اليوم.

اعترف بايدن: “إنه أمر غير مؤكد”. “انظر، لا يمكنك التفكير في انتخابات في الماضي القريب حيث هناك العديد من الولايات المطروحة للسيطرة عليها”.

ويتجه جو بايدن إلى منزل عائلته بعد توقفه في المركز المائي في ويلمنغتون. السؤال هو ما إذا كان سيتحدث الليلة هنا خارج مركز تشيس، حيث مكان قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وتعتقد حملة بايدن أنه سيكون لديها إحساس بالاتجاه الذي تسير فيه الأمور – لكنها متشائمة بشأن فلوريدا.

وقال مسؤول في الحملة الانتخابية: “إنه وضع صعب بالنسبة لنا، لكن الناس ما زالوا يصوتون هناك”.