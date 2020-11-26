بايدن: هدفي أن تكون أمريكا موحدة وترامب لم يتواصل معي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه أن تكون البلاد موحدة.

وأوضح بايدن إن الرئيس دونالد ترمب لم يتواصل معه شخصيا منذ إعلان فوزه في الانتخابات.

وأشار بايدن في مقابلة مع قناة “NBC” إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترمب، إلا أن فريقه الانتقالي شهد تواصلا مع فريق ترمب بعد أن سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف: “كنت دائما على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات”، على الرغم من جهود فريق ترمب لإلغاء النتائج في الولايات الرئيسية.

فيما أكد بايدن أنه لا يستبعد تعيين نواب عن الحزب الجمهوري في حكومته المقبلة، مشيرا إلى أن هدفه «أن تكون البلاد موحدة».

هدفنا هو أن تكون البلاد موحدة

وقال عندما سئل عما إذا كان تعيين الجمهوريين ممكنا: «نعم، لا يزال لدينا العديد من المناصب المختلفة المتبقية».وأضاف: «هدفنا هو أن تكون البلاد موحدة».

ورد على سؤال، عما إذا كان الأمر يستحق انتظار الإعلان عن مثل هذه التعيينات في المستقبل القريب قائلا: «ليس في المستقبل القريب».

ويتم تعيين المسؤولين من الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة، ولكن بشكل غير منتظم، حيث عين الرئيس الحالي دونالد ترمب عددا من الديمقراطيين مستشارين له، فيما كان لسلفه باراك أوباما 6 وزراء على الأقل من الحزب الجمهوري.

وأشار بايدن خلال المقابلة إلى أن حملات الشيطنة تعترض طريق وحدتنا ولكن وعد العدالة والازدهار يجمعنا.

فيما طالب بايدن، خلال كلمته بمناسبة عيد الشكر، بمعالجة الأزمات بالحلول المنطقية وليس بالصراخ والانقسام.

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، أن القرن الحادي والعشرين سيكون أميركيًا، وتابع قائلًا: “سنقود العالم بقوة النموذج وليس بنموذج القوة”.

وأوضح بايدن، أن مكافحة فيروس كورونا معركة الجميع وستستمر لعدة أشهر، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية لديها قدرات كبيرة للمساعدة في القضاء على الفيروس ولكنها لا تكفي وحدها.

بايدن ردا على اعتراف ترمب: انتهت الانتخابات

وقال الرئيس الأميركي المنتخب، بلادنا تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ولن تكون مفاجأة إن بلغت الحصيلة اليومية 200 ألف حالة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعطى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد ترمب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.