الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: هناك دول عربية مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن دولاً عربية مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل في اتفاق مستقبلي.

وأضاف بايدن خلال فعالية انتخابية في نيويورك حضرها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون إنه عمل مع قادة هذه الدول من أجل هذه الغاية.

وأشار الموقع إلى أن كلام بايدن جاء ردا على مقاطعات بعض الحضور وانتقاداتهم لسياسته في الشرق الأوسط المتعلقة بدعم الحرب الإسرائيلية على غزة. وصاح أحدهم “عار عليك يا جو بايدن”.

ووفق بلومبيرغ قال بايدن في الفعالية إنه يجب أن تكون هناك خطة لليوم التالي في غزة، ويجب أن تكون هناك مقايضة بحل الدولتين.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تقدم، معربا عن اعتقاده أن واشنطن تستطيع القيام بذلك.

وأشار بايدن إلى أنّ هناك عددا كبيرا جدا من الضحايا الأبرياء من الإسرائيليين والفلسطينيين ويتعين بذل المزيد من الجهود لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.

واعتبر بايدن أنه من المفهوم أن لدى إسرائيل مثل هذا الغضب العميق في ظل استمرار بقاء حركة حماس، لكن يجب التحرك ووقف الجهود التي تؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء لاسيما الأطفال، حسب قوله.

    المزيد من أخبار العالم

    الطاقة الأمريكية
    الطاقة الأمريكية: إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض في كانون الثاني
    صياد في غزة
    غزة تحت النار
    ليعيل أسرته.. صياد من غزة يتحدى نيران البحرية الإسرائيلية
    علم الولايات المتحدة الأمريكية
    التجارية الأمريكية تقول إن التضخم في أمريكا ازداد بشكل طفيف خلال شباط

    الأكثر قراءة

    غارات على مدينة حلب شمال سوريا
    فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    مسؤول إسرائيلي يكشف توقيت جديد لغزو لبنان!