بايدن: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يحدث الرد الإيراني على إسرائيل بسبب قصفها مبنى القسم القنصلي في سفارتها بسوريا، “في أي لحظة”.

وتأتي تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول مدى قرب وقوع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال بايدن: “كنت أود الحصول على معلومات موثوقة، لكن أتوقع أن ذلك قد يحدث في أي لحظة”.

ومحذرا الجانب الإيراني من مهاجمة إسرائيل، أشار الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل وستساعد في الدفاع عنها، و”إيران لن تنجح”، على حد تعبيره.

وتتأهب إسرائيل تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من إيران ردا على “اغتيالها” قياديا كبيرا بالحرس الثوري في غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الجاري.