بايدن يبحث مع رئيس الإمارات تبعات حرب غزة

أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، ندد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.

وجاء في البيان أنّ “الزعيمين ناقشا أيضًا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

يأتي ذلك بعد أن كان بايدن قد أشار إلى أنّه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصالهما، أنّ إسرائيل يجب أن تعمل وفق قواعد الحرب.

وأوضح بايدن في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية، الأربعاء، أنّ نشر الولايات المتحدة سفنًا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي “تتوخى الحذر”.

ولفت إلى أنّ تلك الخطوة جاءت ردًا على هجمات “حماس” على إسرائيل، وقال: “لقد أوضحنا للإيرانيين: توخوا الحذر”.