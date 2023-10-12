الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يبحث مع رئيس الإمارات تبعات حرب غزة

منذ 24 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

A A A
طباعة المقال

أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، ندد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.

وجاء في البيان أنّ “الزعيمين ناقشا أيضًا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.

يأتي ذلك بعد أن كان بايدن قد أشار إلى أنّه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصالهما، أنّ إسرائيل يجب أن تعمل وفق قواعد الحرب.

وأوضح بايدن في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية، الأربعاء، أنّ نشر الولايات المتحدة سفنًا وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي “تتوخى الحذر”.

ولفت إلى أنّ تلك الخطوة جاءت ردًا على هجمات “حماس” على إسرائيل، وقال: “لقد أوضحنا للإيرانيين: توخوا الحذر”.

    المزيد من أخبار العالم

    علما الصين وإسرائيل (رويترز)
    طوفان الأقصى
    على وقع استمرار الحرب على غزة.. مباحثات مرتقبة بين الصين وإسرائيل
    جندي أوكراني ينتقد دعم بلاده لإسرائيل
    طوفان الأقصى
    فيديو لجندي أوكراني: إذا كان الفلسطينيون إرهابيين فإن الأوكرانيين هم أيضًا إرهابيون!
    آثار الدمار في فطاع غزة
    طوفان الأقصى
    ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1200.. والصحة الفلسطينية تحذر!

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دعوة من حزب الله إلى اللبنانيين.. إليكم التفاصيل
    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله