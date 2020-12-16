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بايدن يتجه إلى تعيين شخصيات جمهورية بارزة في إدراته

منذ 3 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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عقب مصادقة المجمع الانتخابي على اختياره رئيسا قادما ،أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أنه سيكون زعيما لكل الأميركيين، وليس لمن صوتوا له فقط.

وفي هذا السياق يرى موقع “أكسيوس” أن بايدن يسعى إلى تعيين شخصيات جمهورية في إدراته، وذلك مع تواتر أنباء عن دراسته لتعيين أحدى تلك الشخصيات في منصب وزير التجارة.

وبحسب موقع صحيفة “بولتيكو” فإن سيدة الأعمال المعروفة، “ميغ ويتمان” هي أبرز الشخصيات المرشحة لتقلد ذلك المنصب بما تملكه من خبرة كبيرة في مجال الأعمال والاقتصاد.

وفي حال أقدم بايدن على تلك الخطوة فإنه سيخالف نهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لم يعين أي شخصية من الحزب الديمقراطي المنافس في إدارته.

ولكن بالمقابل، ربما لايكون بايدن، وبحسب “أكسيوس” قادرا على اختيار جمهوري في إدارته الجديدة مع قلة المقاعد المتبقية في إدارته، ولعدم اقتناع المقربين من بفائدة وجود شخصيات من الحزب من المنافس في إدارته على المدى البعيد.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن سيتسلم مقاليد الحكم في العشرين من يناير القادم، وقد اختار بالفعل معظم أعضاء الحكومة القادمة، لاسيما في المناصب الهامة مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أربعة جمهوريين كانوا قد خدمة في إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بارك أوباما، وهم راي لحود وزيرًا للنقل، وروبرت ماكدونالد وزيرًا لشؤون المحاربين القدامى، وروبرت غيتس وتشاك هيغل في منصب وزير الدفاع.

    المصدر :
  • الحرة

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