بايدن يتحدث مع طلاب هارفرد وسط توتر بين الجامعة وترامب

عقب تجميد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة آيفي ليج، تحدث الرئيس السابق جو بايدن مع طلاب كلية كينيدي بجامعة هارفارد أمس الأربعاء في محاضرة دراسية غير رسمية، بدعوة من مستشارها المخضرم، مايك دونيلون.

وكان دونيلون والذي يعتبر واحدا من تسعة زملاء في معهد السياسة بالجامعة لهذا الربيع، كبير الاستراتيجيين لحملة بايدن الانتخابية لعام 2020، وعمل مستشارًا أول له خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته، وساهم في تسهيل حملة إعادة انتخابه.

وقالت كلية كينيدي بجامعة هارفرد في بيان “يمنح معهد السياسة الطلاب فرصة للتعلم المباشر من كبار الموظفين العموميين من مختلف الأطياف السياسية.

وعلى مر السنين، تشرفنا باستضافة رؤساء سابقين ومرشحين رئاسيين من كلا الحزبين السياسيين، بمن فيهم جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وروبرت دول، وجيب بوش، وجون ماكين، وآل غور، والآن الرئيس بايدن، الذي دعاه مستشاره المخضرم مايك دونيلون.

وأضافت الكلية: “بصفتنا كلية مكرسة لتدريب الجيل القادم من القادة العموميين، فإننا فخورون بالترحيب بكبار صانعي السياسات والشخصيات السياسية التي تمثل شريحة واسعة من الآراء للتفاعل مع طلابنا”.

مجموعة مختارة من الطلاب

ولم تعلن كلية كينيدي عن تفاصيل ظهور بايدن، ولم يُطلب سوى من مجموعة مختارة من الطلاب الحضور.

وأفادت صحيفة هارفرد كريمسون أن الطلاب الذين يعملون كزملاء لدونيلون دُعوا لحضور الفعالية، على الرغم من حصولهم عادةً على حق الوصول المضمون إلى مجموعات الدراسة.

وعزز المسؤولون الإجراءات الأمنية بإغلاق الطابق الأول من كلية جون إف كينيدي جونيور من الظهر حتى السادسة مساءً يوم الأربعاء، وفقًا للصحيفة.

وتأتي زيارته في ظل توترات بين الجامعة وإدارة ترامب، والتي أدت إلى تجميد ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة آيفي ليج.

ويوم الأربعاء، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إلغاء منحٍ للجامعة تزيد قيمتها عن 2.7 مليون دولار، ولم يكن لحضور بايدن أي علاقة بالصراع، وفقًا لصحيفة “بوسطن غلوب”.