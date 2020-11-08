بايدن يتعهد: سأجعل أميركا محترمة في العالم مجدداً

فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، متغلبا على دونالد ترامب، في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات يوم الثلاثاء.

وفور إعلان النتيجة، تعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، برغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وأعلن الديمقراطي جو بايدن في ساعة مبكرة من صباح الأحد الفوز بسباق الرئاسة الأميركية بعد حملة مريرة وخمسة أيام ما بين الانتخابات وفرز النتائج في الولايات الخمسين، وتعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا.

وقال جو بايدن، أمام أنصاره في خطاب النصر في مرأب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير “لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا”.

وأضاف بايدن، بعد أن شكر الأميركيين على “الانتصار” في الانتخابات الأميركية “أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى للوحدة لا للتقسيم”،

وتعهد الرئيس المنتخب بـ”جعل أميركا محترمة في العالم مجددا”، وهو شعار شبيه، إلى حد ما، بالشعار الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية للعام 2016، بأن يجعل أميركا “أمة عظيمة مجددا”.

ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة، وقال “والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا”.

وتعهد بأن يكون “رئيسا يجمع ولا يقسم”، مضيف “حان الوقت لمداواة أمريكا”، داعيا الأميركيين إلى الكف عن معاملة “خصومهم كأعداء”.

وأعلن بايدن أنه سيشكل اعتبارا من، غد الإثنين، خلية أزمة لمواجهة كوفيد-19.