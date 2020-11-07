بايدن يتقدم في جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات … فهل يحسمها لصالحه؟

تقترب نتائج الانتخابات الاميركية من حسم اسم الفائز بعد أيام من الفرز، ورغم أن لا نتيجة رسمية حتى اللحظة، إلا أن كل المؤشرات بحسب الأرقام تشير إلى فوز المرشح الديموقراطي جو بادين على منافسه المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي يرفض نتائج بعض الولايات ملمحا إلى توجهه نحو القضاء، بهدف البت بالنتائج التي يشكك بها.

ويعول ترامب على فوزه باصوات ولاية جورجيا الحاسمة والحساسة إلى جانب ولايات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا. وبالفعل كان ترامب متقدما على بايدن منذ ساعات، إلا أن المرشح الديموقراطي وسع الفارق بينه وبين ترامب اليوم السبت، حيث يتقدم جو بايدن حاليا على ترامب في ولاية جورجيا بـ7248 صوتا، وذلك بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وفق ما ذكر مركز إديسون للأبحاث.

وقبل ساعات فقط كان بايدن متقدما على ترامب في ولاية جورجيا، التي لم ينته فيها عد الأصوات بعد، بـ4 آلاف و430 صوتا.

وتشير آخر النتائج إلى تفوق بايدن في هذه الولايات الأربع مع وصول فرز الأصوات إلى مراحله الأخيرة، إلا أن عد الأصوات لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة، على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.