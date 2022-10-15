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بايدن: على زعماء إيران وقف العنف ضد مواطنيهم

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2022 3:13 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة زعماء إيران إلى وقف العنف ضد مواطنيهم.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في كلية إيرفاين فالي كوميونيتي بولاية كاليفورنيا “يجب أن يكون بوسع النساء ارتداء ما يرغبن، وعلى إيران وقف العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية”.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن واشنطن تعمل على حلول تساعد الإيرانيين المحتجين على التواصل مع الخارج.

وقال خلال لقائه مع نشطاء إيرانيين، في واشنطن، الجمعة، إن الإدراة الأميركية تعمل على ترخيص يسمح بتقديم التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالتواصل مع بعضهم ومع العالم الخارجي، والالتفاف على الإغلاق الممنهج للإنترنت، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك.

إلى ذلك، جدد بلينكن دعم بلاده للاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، مشيرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المسؤولين عن قمع التظاهرات.

كما ذكّر وزير خارجية واشنطن بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يسمى “الشرطة الدينية” في إيران، التي تسببت في مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.

يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع. فقد أعلنت شبكة ‏ “نت بلوكس”، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت حول العالم، أن اضطراباً واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت شهدته إيران منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع الدعوة إلى تنظيم تظاهرات واسعة على مستوى البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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