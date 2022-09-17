السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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بايدن يحذر بوتين من استخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن،الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من “تصعيد القتال في أوكرانيا”، قائلا إنه “ستكون هناك عواقب إذا استخدم الكرملين أسلحة كيميائية أو نووية في القتال”.

وقال بايدن، خلال مقابلة في برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS، تم بث مقطع فيديو منها: “لا تفعل. لا تفعل، ستغير وجه الحرب على عكس أي شيء حدث منذ الحرب العالمية الثانية”.

وردا على سؤال من مذيع سكوت بيلي بشأن رد الولايات المتحدة إذا استخدمت روسيا سلاحا كيماويا أو نوويا، قال بايدن: “بالطبع لن أخبرك، سيكون ذلك وفقا لما يفعلونه”، وأضاف: “سوف يصبحون منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى، واعتمادا على مدى ما يفعلونه سيتم تحديد الرد”.

يذكر أن الرئيس الروسي قال، في وقت سابق من الجمعة، في أول تصريحات له عقب الهجوم المضاد الناجح الذي شنته كييف ضد القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، إن “الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة لم يتغير”، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن “الهدف الرئيسي لا يزال يتمثل في تحرير إقليم دونباس بأكمله”، وتابع أن روسيا “ليست في عجلة من أمرها”.

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