الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
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بايدن يحذر من خطورة حرب عالمية ثالثة!

منذ 4 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن “تصريحات فنلندا والسويد حول احتمال انضمامها للناتو، يظهر كيف أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حساباته بشأن أوكرانيا”.

ولفت بايدن إلى أن “‏العقوبات التي فرضناها على روسيا، هي الأكبر في التاريخ على المستويين السياسي والاقتصادي”، مشددا على أن “‏روسيا ستدفع ثمنا باهظا على المديين الطويل والقصير لغزوها أوكرانيا”.

وأضاف: “سنواصل تقديم المعدات الدفاعية والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا”. واعتبر أن “البديل الوحيد للعقوبات الواسعة التي فرضتها واشنطن ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، هو بدء حرب عالمية ثالثة”.

مشيراً إلى وجود خيارين، إما بدء حرب عالمية ثالثة والذهاب إلى حرب مع روسيا، أو التأكد من أن الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي ينتهي بها الأمر بدفع ثمن قيامها بذلك”.

يأتي هذا بعدما تجاهلت فنلندا والسويد تحذيرات جارتهما روسيا من أن انضمامهما المحتمل إلى حلف “الناتو” من شأنه أن يؤدي إلى “عواقب عسكرية وسياسية خطيرة” من جانب موسكو تجاه البلدين.

وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية الجمعة، عبّر عن قلق إزاء ما وصفها بـ”جهود من جانب الولايات المتحدة” وبعض حلفائها “لجر” فنلندا والسويد إلى “الناتو”، وحذر من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية حال انضمام البلدين إلى الحلف.

ورداً على هذا، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو اليوم السبت: “لقد سمعنا هذا الأمر من قبل”. وأضاف هافيستو في مقابلة مع الإذاعة العامة الفنلندية: “لا نعتقد أن الأمر يدعو إلى تهديد عسكري. إذا كانت فنلندا هي الحدود الخارجية للناتو، فهذا يعني أن روسيا ستأخذ ذلك في الاعتبار بالتأكيد في التخطيط الدفاعي الخاص بها. لا أرى أي جديد من هذا القبيل” في البيان الذي أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

 

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