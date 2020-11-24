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بايدن يختار أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية

منذ 22 دقيقة
أفريل هاينز

أفريل هاينز

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عن تعيين أفريل هاينز، مديرة للاستخبارات الوطنية، وهي أول امرأة ستشغل هذا المنصب.

وستكون هاينز أول امرأة تتولى منصب كبير ضابطي الاستخبارات في البلاد والمكلف بالإشراف على أكثر من 12 وكالة استخبارات أميركية.

وكانت هاينز قد شغلت منصب نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابقة،

ويعد اختيار هاينز إشارة إلى أن بايدن ينوي إعادة وكالات التجسس في البلاد إلى أيدي متخصصي الاستخبارات ذوي الخبرة.

كان الرئيس دونالد ترامب قال إنه معجب بالوكالات، لكنه غالبا ما استخف بعملها، لا سيما تقييمها للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وكان وضع كلمة “استخبارات” في اقتباسات بالعديد من التغريدات، وطرد أكثر من حفنة من الأفراد، الذين عملوا في مجال الاستخبارات لصالح الموالين الحزبيين.

كانت هاينز (51 عاما) نائبة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت في السابق نائبة لمدير سي آي إيه ونائبة لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي في مكتب مستشار البيت الأبيض.

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