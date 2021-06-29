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بايدن يدعو لإعادة تأسيس نظام ضرائب عادل ومنصف للأمريكيين

29 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 11:21 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “الوقت قد حان لنريح عامة الناس قليلا عبر الإعفاءات الضريبية”، داعياً لـ “إعادة تأسيس نظام ضرائب عادل ومنصف”.

كلام الرئيس الأمريكي الذي تطرق إلى خطة تحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة وإصلاحات أخرى، توعد أيضاً بملاحقة “المتهربين من الضرائب”، كاشفا عن وجود “30 شركة كبيرة” لم تدفع ضرائب “رغم تحقيقها لأرباح بالمليارات”.

وأكد بايدن أن “زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة بنسب قليلة سيوفر المزيد من السيولة النقدية”.

كما وعد بـ”تمديد الإعفاءات الضريبية” للأطفال والعائلات، وإرسال “شيكات مباشرة” من مصلحة الضرائب للمستفيدين.

وأشاد بايدن بخطته لتطوير البنية التحتية قائلا إنها ستوفر العديد من الوظائف للأميركيين.

كما قال إن الفترة الحالية تمثل “روح العملية الديمقراطية والتوافقية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري”.

 

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