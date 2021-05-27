بايدن يدعو لاتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف العنف المسلح في أمريكا

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوته للكونغرس لاتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف العنف المسلح في الولايات المتحدة، وذلك بعد حادث إطلاق نار جديد في ولاية كاليفورنيا قتل فيه 8 أشخاص.

وقال بايدن في بيان له، يوم الأربعاء، إنه تم إطلاعه ونائبته كامالا هاريس “على المأساة الرهيبة التي وقت في الصباح في سان خوسيه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “مرة أخرى، أدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات عاجلة والاستجابة لنداء الشعب الأمريكي، بمن فيه أغلبية أصحاب الأسلحة، للمساهمة في إنهاء هذا الوباء من العنف المسلح في أمريكا”.

وشدد على ضرورة “عمل المزيد” لتفادي تكرار حوادث إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق موظف في هيئة للنقل بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا النار على زملائه وانتحر بعد العملية التي خلفت 8 قتلى وعددا من الجرحى.