الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يدعو لاتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف العنف المسلح في أمريكا

27 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوته للكونغرس لاتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف العنف المسلح في الولايات المتحدة، وذلك بعد حادث إطلاق نار جديد في ولاية كاليفورنيا قتل فيه 8 أشخاص.

وقال بايدن في بيان له، يوم الأربعاء، إنه تم إطلاعه ونائبته كامالا هاريس “على المأساة الرهيبة التي وقت في الصباح في سان خوسيه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “مرة أخرى، أدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات عاجلة والاستجابة لنداء الشعب الأمريكي، بمن فيه أغلبية أصحاب الأسلحة، للمساهمة في إنهاء هذا الوباء من العنف المسلح في أمريكا”.

وشدد على ضرورة “عمل المزيد” لتفادي تكرار حوادث إطلاق النار.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق موظف في هيئة للنقل بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا النار على زملائه وانتحر بعد العملية التي خلفت 8 قتلى وعددا من الجرحى.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر حركة طالبان
    مباحثات أمريكية حول تمديد حظر السفر لقادة طالبان
    أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى سكني مدمر في ماريوبول - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمات ماريوبول الأوكرانية لا تنتهي.. الكوليرا تنتشر في المدينة
    الحرس الثوري
    "حملة مجنونة" لخلايا الاغتيالات بالحرس الثوري لقتل إسرائيليين في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!