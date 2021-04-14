بايدن يرشح "كريستين وورموث" لمنصب وزيرة الجيش الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدين ترشيح كريستين وورموث لمنصب وزير الجيش الأمريكي ، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا قبلها مجلس الشيوخ.

كما رشح بايدن النائب السابق لولاية كاليفورنيا غيل سيسنيروس لمنصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والجاهزية، وسوزانا بلوم لمنصب مدير تقييم الكلفة والبرامج (CAPE).

يذكر أن وورموث تتمتع بخبرة سابقة طويلة في البنتاغون وكانت تشغل منصب مسؤولة السياسة العليا في البنتاغون في السنوات الأخيرة من ولاية باراك أوباما.

وعملت مؤخرا مديرة لمركز سياسات الدفاع والأمن الدولي في مؤسسة Rand وكانت لاعبا مؤثرا في فريق بايدن الانتقالي في البنتاغون حيث ترأست فريق مراجعة وكالة الدفاع.

وأشاد بايدن، بتنوع إدارته منذ تأكيد 15 من مرشحيه داخل الحكومة، قائلا إنها “بتنوعها تمثل بدقة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال بايدن: “هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تبدو فيها الحكومة مثل أمريكا.. هذا ما وعدنا به أننا سنفعله، وقد فعلناه”.

من بين أعضاء مجلس الوزراء، لويد أوستن وهو أول وزير دفاع أسود، بيت بوتيجيج وهو أول عضو في مجلس الوزراء مثلي الجنس بشكل علني، ديب هالاند وهي أول سكرتيرة للأمريكيين الأصليين، وكمالا هاريس أول نائبة رئيس.