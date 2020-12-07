بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا خافيير بيسيرا وزيرا للصحة

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه يعتزم ترشيح ، المدعي العام لكاليفورنيا خافيير بيسيرا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية.

وسيقود بيسيرا عضو الكونغرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور فيروس كورونا بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأميركيين ضد الفيروس.

ويشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 281 ألف أميركي توفوا بسبب مرض كوفيد-19 .

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عاما يُعتبر أيضا مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونغرس من عدم وجود لاتينيين.

وعندما كان بيسيرا عضوًا في الكونغرس، كان محاميًا صريحًا عن الحقوق اللاتينيّة ومدافعًا قويًا عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحّية الذي تعرّض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريّين.

شغلَ بيسيرا (62 عامًا) منصب مدّعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خلفًا لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد انتخابها لعضويّة مجلس الشيوخ. وكان بيسيرا أوّل شخص من أصل لاتينيّ يشغل هذا المنصب.

وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضًا عن برنامج حقوق المهاجرين “داكا” أمام المحكمة العليا.

وأعلن بايدن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.