بايدن يسجل رقماً قياسياً لأصوات الناخبين

بعد ان أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، يتجه نحو تسجيل أكبر عدد لأصوات الناخبين في تاريخ الولايات المتحدة، نجح بايدن في ذلك، حيث حصل حتى الان على 70,466,874 صوتاً، محطما الرقم القياسي من حيث حصيلة أصوات الناخبين، الذي سجله الرئيس السابق، الديمقراطي باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، حينما حصل على 69498516 صوتا.

وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود عدة حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.