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بايدن يعتزم تعيين الدبلوماسي توماس نايدس سفيرا لدى إسرائيل

26 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين الدبلوماسي المخضرم والمدير التنفيذي في وول ستريت توماس نايدس سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، حسب ما أكده مصدر مطلع، الأربعاء.

ويأتي تعيين نايدس في أعقاب وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بعد 11 يوما من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في أسوأ اشتباكات منذ سنوات.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لافتقارها إلى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى في إسرائيل خلال الصراع الأخير، مما دفع البيت الأبيض إلى أن يجعل الانتهاء من عملية الاختيار أولوية قصوى.

ولم يذكر المصدر، “متى يعتزم بايدن الإعلان عن تعيين نايدس”، لكن أكد أن “ذلك سيحدث قريبا”.

من جهته، لم يصدر أي تصريح رسمي للبيت الأبيض على الخبر.

ويعمل نايدس حاليا مديرا تنفيذيا كبيرا في “مورغان ستانلي”، وسبق له العمل نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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