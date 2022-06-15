بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

أعلن الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا قالت مصادر مطلعة على الحزمة إنها تشمل أنظمة صواريخ مضادة للسفن ومدفعية وقذائف هاوتزر.

وأبلغ بايدن الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدات العسكرية في مكالمة هاتفية.

وأشار بايدن في بيان بعد المكالمة التي استمرت 41 دقيقة “أبلغت الرئيس زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تقدم مليار دولار أخرى مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل مدفعية وأسلحة دفاعية ساحلية، بالإضافة إلى ذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متطورة”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي تخصيص 225 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا، بما في ذلك عن طريق توفير مياه شرب آمنة، وإمدادات طبية ضرورية ورعاية صحية، ومواد غذائية ومأوى، وسيولة نقدية للأسر لشراء المواد الأساسية.

جاء الإعلان عن المساعدات في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع حلفاء واشنطن في بروكسل. ويمكن تقسيم المساعدات إلى فئتين، الأولى تشمل نقل مواد دفاعية زائدة من المخزونات الأمريكية والثانية أسلحة أخرى تمولها مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، وهو برنامج منفصل وافق عليه الكونجرس.

في الوقت نفسه اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية اليوم الأربعاء “بخوض حرب بالوكالة ضد روسيا”. وقال للصحفيين “أود أن أقول للدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة: أياديكم ملطخة بدماء المدنيين”.

وتضغط أوكرانيا على الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لتسريع تسليم الأسلحة في مواجهة الضغط المتزايد من القوات الروسية في منطقة دونباس الشرقية.