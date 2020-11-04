بايدن يفوز بولاية أريزونا ..”معقل للجمهوريين”

أعلنت وكالة أسوشيتد برس ، عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بولاية أريزونا، ليحصد 11 صوتا في المجمع الانتخابي من الولاية الجنوبية التي ظلت معقلا للجمهوريين لعقود.

ولم تصوت أريزونا لأي مرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، منذ فوز بيل كلينتون بها في عام 1996، وكان حينها أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ هاري ترومان.

وأريزونا كانت في سباق، هذا العام، من بين الولايات المتأرجحة، رغم أنها ظلت ولاية جمهورية لوقت طويل.

وأظهرت استطلاعات الرأي، قبل يوم الحسم، تقدم بايدن بفارق ضئيل على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في أريزونا وولايات رئيسية أخرى، مثل فلوريدا ونورث كارولاينا وجورجيا.

ونظرا لأهميتها في معركة الرئاسة، هذا العام، أقام نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، السناتورة كامالا هاريس، تجمعات انتخابية عدة فيها، قبل أيام من يوم الاقتراع، وقام موظفو الحملتين بطرق الأبواب لحث الناخبين على التصويت لمرشحيهم.

وتتغير اتجاهات الناخبين في أريزونا مع تزايد أعداد المتحدرين من دول أميركا اللاتينية، وتدفق مواطنين من كاليفورنيا الأكثر ليبرالية.

ويثمن الناخبون المحافظون جهود ترامب في فرض قيود على الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، لكن خلافه مع سناتور الولاية الراحل، جون ماكين، أثر على حظوظه فيها، وأعلنت أرملة ماكين، سيندي، تأييدها لبايدن.

وتشهد ولاية فلوريدا التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي وتعتبر من الولايات المتأرجحة، منافسة محتدمة بين المرشحين، وتشير التوقعات إلى تقدم ترامب فيها.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، الثلاثاء، لتجنب الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.