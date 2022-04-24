بايدن يقبل دعوة رئيس الوزراء نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل

أفاد بيان رسمي إسرائيلي اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل ويعتزم القيام بالزيارة خلال الأشهر المقبلة.

ووفق مكتب بينيت، فقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي بايدن، وناقشا الجهود المبذولة لوقف الاعتداءات والتوترات في القدس .

وأضاف: “كما تحدثا عن القضية الإيرانية، ومعارضة طلب إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية”.

وفي ختام المكالمة الهاتفية، قبل الرئيس الأمريكي بايدن دعوة “بينيت” وأعلن أنه ينوي زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة.

ومع تعثر المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، تسعى إسرائيل إلى حث البيت الأبيض على الامتناع عن شطب اسم “الحرس الثوري” الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى واشنطن؛ وبالتالي إحباط إمكانية التوقيع على اتفاق مع إيران.

وبحسب تقرير لموقع “هآرتس”، نُشر الأربعاء الماضي، فإن حملة الضغط المكثفة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، في الولايات المتحدة ضد إزالة “الحرس الثوري” من قائمة الإرهاب الأميركية، باتت تؤتي أكلها. وذكر التقرير أن الرئيس الأميركي، بادين، بات يدعم الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن، “على عكس المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منخرط في المحادثات مع واشنطن، قولهم إن الضغط الذي تمارسه المستويات المهنية في وزارة الخارجية الأميركية – المعارضة لشطب “الحرس الثوري” الإيراني، “قد تؤثر على قرار بايدن النهائي في هذا الشأن.

غير أن المسؤول الإسرائيلي أوضح أنه “قبل إعلان بايدن بوضوح عن موقف الولايات المتحدة الرسمي بهذا الخصوص، لا يمكن معرفة القرار النهائي للرئيس الأمريكي