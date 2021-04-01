بايدن يكشف حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن 547 ألف أميركي توفوا جراء فيروس كورونا، وعرض خطة لإنعاش الاقتصاد تشمل بالخصوص تأهيل البنى التحتية في بلاده بقيمة تريليوني دولار.

ففي كلمة ألقاها في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، قال بايدن إن عدد ضحايا وباء كورونا في الولايات المتحدة يفوق قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الأربعاء 31 مليونا و151 ألفا، وفق أحدث البيانات التي ينشرها موقع “ورلد ميتر”.

وكان الرئيس الأميركي وعد عقب تسلمه مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بتطعيم 100 مليون أميركي باللقاحات المضادة لكورونا خلال الأيام الـ100 الأولى من رئاسته.

إصلاح الاقتصاد

من جهة أخرى، تعهد بايدن ببناء الاقتصاد الأميركي وإصلاحه ليكون أكثر تنافسية.

وقال في هذا الصدد “اقتصادنا لم يكن غير متوازن كما هو الآن، وحان الوقت لإصلاحه”.

كما تعهد بتعزيز مصالح بلاده القومية، مما يؤهلها للفوز في المنافسة مع الصين.

وأعلن الرئيس الأميركي عن خطته لتأهيل البنى التحتية في الولايات المتحدة بأكثر من تريليوني دولار.

وأكد أن هذه الخطة الاستثمارية لتحديث البنى التحتية ستوفر ملايين الوظائف، قائلا إنه لا يمكن التأخر دقيقة واحدة للقيام بهذا العمل.

وفي السياق، قال بايدن إن 30% من الأميركيين لا يستطيعون الوصول إلى خدمة الإنترنت ذات السرعة الجيدة.