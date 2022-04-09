السبت 8 رمضان 1443 ﻫ - 9 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتكلفة 80 مليون دولار.. خطة أممية لإنقاذ الناقلة صافر في اليمن

منذ 4 ساعات
ناقلة النفط صافر

ناقلة النفط صافر

A A A
طباعة المقال

أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.

كانت الأمم المتحدة وقعت في مارس آذار الماضي، مذكّرة تفاهم مع سلطات الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.

وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة “إكسون فالديز”.

وذكر جريسلي في بيان أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكعبة المشرفة
السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام إلى “مليون شخص” من داخل المملكة وخارجها
الاتحاد الأوروبي روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيسة المفوضية الاوروبية تحذر.. التفكك يهدد مستقبل روسيا
العملة التونسية
أدنى مستوى منذ سنوات.. هبوط قياسي للدينار التونسي أمام الدولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار تزامنا مع العودة الخليجية الى لبنان
كيف تعرف انه حان الوقت لتغيير زيت المحرّك؟
غادة عون
احالة غادة عون الى “المجلس التأديبي”!