بحثا عن الأسرى.. طائرات استطلاع أميركية في سماء غزة

قال مسؤولان أميركيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن.

وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع وتزامنا، قال مسؤول بالبنتاغون إن الطائرات المسيرة فوق غزة غير مسلحة ولا تدعم أنشطة إسرائيل الهجومية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة أميركيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وطوقت القوات الإسرائيلية، الخميس، مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس 2\11\2023 “تطويق” مدينة غزة، معقل حركة حماس بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.

في المقابل، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الخميس، بأن غزة ستكون “لعنة التاريخ” على إسرائيل، محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون “في أكياس سود”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية “أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس”.

وبحسب هغاري فإن “مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق” في اليوم الثامن والعشرين من الحرب.