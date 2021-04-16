بدءاً من هذا التاريخ.. التعامل ممنوع بالعملات الرقمية في تركيا

أصيب المتستثمرون في العملات الرقمية المشفرة في تركيا بخيبة أمل، نتيجة حظر الحكومة التركية العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، بما في ذلك البيتكوين، التي لقيت رواجاً كبيراً في العالم خلال السنوات الماضية.

ونشرت الصحف الرسمية التركية فجر اليوم الجمعة نقلاً عن البنك المركزي، لائحة جديدة تتضمن عدم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات ووفق اللائحة فإنه “يحظر استخدام العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر اعتبارا من 30 نيسان/أبريل الجاري”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “يحظر أيضا استخدام خدمات العملات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيها خدمات التداول والحفظ والتحويل والإصدار” وبناء على اللائحة، فإن منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو تجارة أو بيع العملات الرقمية سيواجهون مسؤولية جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.

يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم قد عبرت عن قلقها إزاء استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية بما فيها غسيل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.

في حين تُستثنى البنوك من اللائحة، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إيداع الليرة التركية في بورصات العملات المشفرة باستخدام التحويلات البنكية من حساباتهم المصرفية، ولكن لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من توفير خدمات الإيداع أو السحب لبورصات العملات المشفرة.

ويتم استخدام موفري الدفع والمحافظ الرقمية على نطاق واسع في تركيا لتحويل الأموال الورقية إلى بورصات العملات المشفرة والعكس. وقد عقدت بورصة باينانس العالمية الكبرى شراكة مع مزود الدفع المحلي بابرا عندما دخلت السوق التركية لأول مرة لتوفير الليرة على العملات المشفرة المختلفة.

وتعني هذه اللائحة الجديدة أن أمام المستخدمين أسبوعين لتصفية أرصدتهم إذا كانوا يستخدمون موفري خدمات الدفع حصريًا كبوابات لتحويل العملات الرقمية.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تراقب نظام العملات المشفرة وتعمل مع البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال لتنظيم العملات المشفرة.